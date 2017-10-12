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Опасен ли гигантский астероид, который летит к Земле?

12 октября 2017 07:03
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Гигантский астероид 12 октября вплотную подлетит к Земле. По заявлению ряда ученых, этот космический скиталец вдвое больше, чем знаменитый Челябинский. Его диаметр 40 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно расчетам, расстояние от планеты до астероида будет в два раза меньше, чем до Луны – без малого 45 тысяч километров.

Из-за такого маршрута многие считают его потенциально опасным. Впрочем, американское аэрокосмическое агентство NASA угрозы не видит. По их данным, риск столкновения астероида с Землей минимален.

# общество # Космос

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