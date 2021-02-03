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Онлайн-университет для старшего поколения появился в Беларуси

03 февраля 2021 06:37
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Новости Беларуси. Онлайн-университет для старшего поколения открыли в Беларуси. Главное преимущество нового проекта – возможность учиться из любого уголка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Онлайн-университет для старшего поколения появился в Беларуси-1

Виртуальный вуз представляет собой специальную платформу, где будут собраны десятки видеокурсов. Часть из них для удобства разбита на небольшие фрагменты. По завершении каждого такого урока предусмотрен контроль пройденного материала в виде теста. Есть лекции, которые можно прочесть или посмотреть в записи, например, «Как открыть свое дело на пенсии», «Мировая художественная культура».

В настоящее время интернет-платформа работает в тестовом режиме. Доступ к занятиям бесплатный.

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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