Онлайн-университет для старшего поколения появился в Беларуси

Новости Беларуси. Онлайн-университет для старшего поколения открыли в Беларуси. Главное преимущество нового проекта – возможность учиться из любого уголка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виртуальный вуз представляет собой специальную платформу, где будут собраны десятки видеокурсов. Часть из них для удобства разбита на небольшие фрагменты. По завершении каждого такого урока предусмотрен контроль пройденного материала в виде теста. Есть лекции, которые можно прочесть или посмотреть в записи, например, «Как открыть свое дело на пенсии», «Мировая художественная культура».

В настоящее время интернет-платформа работает в тестовом режиме. Доступ к занятиям бесплатный.