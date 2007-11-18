Они ожидают конца Света под землей

В Пензенской области продолжаются попытки уговорить группу сектантов покинуть пещеру, в которую они спустились под влиянием некоего Петра Кузнецова.

43-летний глава секты объявил о скором конце Света и призвал своих последователей укрыться под землей. В ожидании конца Света 32 человека. Со взрослыми там находятся четверо детей. В числе сектантов по предварительной информации и несколько граждан из Беларуси.

Установить контакт не удается ни МЧС, ни представителям церкви. На переговоры отшельники не идут и угрожают взорвать газовые баллоны, которые взяли с собой, если кто-то попытается их освободить.

Под влиянием некоего Петра Кузнецова, объявившего себя "миссией", в надежде на спасение, люди замуровали себя в пещере. Они постоянно грозят взорвать себя вместе с детьми, если их не оставят в покое. На контакт с милицией и силами МЧС затворники не идут.

Примечательно, что лидер секты Петр Кузнецов не пошел в землянку за своей паствой. Милиционеры арестовали его в собственном доме.

Переговоры с сектантами, которые укрылись в землянке в ожидании конца света, сегодня намерены начать представители Пензенской епархии. Священники попробуют убедить людей выйти из подземелья. Не исключено, что к переговорам будет привлечен и сам Петр Кузнецов.