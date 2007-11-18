Завершился конкурс "Лучшее сельское подворье" среди молодых семей

На республиканском уровне он проходил впервые.

Организаторы - Белорусский республиканский союз молодежи - приурочили его ко Дню работников сельского хозяйства.

Они создавали красоту вокруг себя - и за это получили награды. Шесть молодых семей со всей республики победили в конкурсе на лучшее сельское подворье.

Один из дворов в деревне Войская прославился на весь Каменецкий район. Три сотки земли, а на них - и туи, и декоративная ива, и даже маленький бассейн. Рукотворная красота для Валерия и Юлии Ясковец - не только хобби, а даже жизненный принцип. Когда-то подумывали переехать в город, а теперь уверены: и в деревне с комфортом жить можно и нужно.

Награду за хозяйственность чета Ясковец получала уже в Минске. А вместе с ними - еще пять семей из разных регионов. В этом состязании сельских эстетов участвовала только молодежь. В течение года за право назвать свое подворье лучшим боролись 368 семей. У жительницы Речицкого района Натальи Бохан критерий приусадебной красоты - обилие цветов.

Красивое и чистое подворье - это еще не все, говорят организаторы конкурса. Безусловный плюс - элементы национальных традиций в оформлении жилища. А еще - комфортные условия для детей. Уютные детские комнаты и спортивные площадки давали молодым сельчанам дополнительный шанс на победу.

Привлечь молодежь к реализации Государственной программы возрождения и развития села - такова главная цель конкурса. От его инициатора - БРСМ - молодые да хозяйственные получили грамоты, благодарности и подарки.