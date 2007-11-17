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Первый в Европе заказник для самого редкого вида сокола появится под Минском

17 ноября 2007 18:04
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Одну из колоний сокола-пустельги недавно обнаружили в сосновом бору поселка Мачулищи. Пустельга - это уникальный вид птицы, который занесен в Красную книгу и имеет европейский охранный статус. Его численность уменьшается во многих странах Европы. А недавно одну из редких колоний - восемь пар сокола - пустельги - обнаружили в сосновом бору поселка Мачулищи. К концу года эта территория превратиться в охраняемую экосистему.
# общество

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