Первый в Европе заказник для самого редкого вида сокола появится под Минском

Одну из колоний сокола-пустельги недавно обнаружили в сосновом бору поселка Мачулищи. Пустельга - это уникальный вид птицы, который занесен в Красную книгу и имеет европейский охранный статус. Его численность уменьшается во многих странах Европы. А недавно одну из редких колоний - восемь пар сокола - пустельги - обнаружили в сосновом бору поселка Мачулищи. К концу года эта территория превратиться в охраняемую экосистему.