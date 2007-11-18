Урожай - в закромах, каравай - на столе

Аграрии Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. Результат их труда - гарантированная продовольственная безопасность страны. Сегодня в Беларуси создана надежная основа для дальнейшего устойчивого развития аграрного сектора экономики, повышения благосостояния людей. Сельскохозяйственная отрасль развивается динамично, коллективы добиваются высоких результатов.



Хорошие урожаи, несмотря на капризы погоды, получили в этом году и хлеборобы страны. А Несвижский и Гродненский районы признаны лидерами по урожайности зерновых. С каждого гектара здесь собрали более 50 центнеров, в то время как средняя урожайность по республике составила почти 31 центнер с гектара.



В целом по республике в общественном секторе намолочено 6 млн. 900 тысяч тонн зерна против прошлогодних 6 млн. Валовой сбор зерна с учетом кукурузы превысил 8 млн. тонн - такой результат достигнут в Беларуси впервые за последние 10 лет.



Работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства высказал глубокую признательность труженикам АПК за преданность крестьянскому делу, за неоценимый вклад в укрепление экономики государства. "Верю, что достигнутое будет приумножено и в следующем году на благо белорусского народа", - подчеркнул в послании Президент.