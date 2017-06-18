«Он трудился безвозмездно, самоотверженно»: кто такой доктор Гинденбург и какой вклад он внес в историю Минска

Множество славных врачей подрали медицине XIX век. Один из них – Вильгельм Данилович Гинденбург. Он прошел путь от простого лекаря до президента общества Минских врачей. И всю свою жизнь отдал служению родному и любимому Минску. Он родился в 1799 году в Минской губернии в семье прусских поданных. Отец будущего лекаря на тот момент находился на службе в нашей столице в качестве практикующего механика, гидравлика и архитектора. Заработав неплохое состояние, он приобрел небольшое имение и подал документы на утверждение его рода в дворянское достоинство, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Юрий Снапковский, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Словно по мановению волшебной палочки судьбы, Гинденбурги, простые ремесленники, но к тому времени уже разбогатевшие, были записаны в шестую часть дворянской родословной книги Минской губернии. Это была самая элитная часть, куда записывались состоятельные помещики либо старинные благородные роды. Статус дворянина уже в скором времени позволил Вильгельму Гинденбургу поступить в Императорский Виленский университет. На тот момент одно из самых престижных высших учебных заведений. После его окончания он получает назначение на службу в качестве уездного врача в Ельню.

Юрий Снапковский, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Где судьба свела с еще тогда никому неизвестным Михаилом Ивановичем Глинкой, в последствии выдающимся композитором, автором опер «Руслан и Людмила», «Жизнь за царя». И вот на склоне лет Глинка в своих мемуарах охарактеризовал доктора Гинденбурга как «доброго нашего уездного лекаря». В 1832 году Вильгельм Гинденбург решает связать свою жизнь с одним из самых благородных медицинских дел – повивальным. И уже через несколько месяцев его направляют акушером в Минскую врачебную управу. В этом деле он стал одним из лучших и оставил массу положительных воспоминаний у горожан того времени.

Юрий Снапковский, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Однажды доктор Гинденбург возвращался домой и он был очень голодный и усталый. Это было вечером. На пороге дома его встретил бедный-бедный еврей и умолял доктора помочь ему. Повивальные бабки не знали, как помочь роженице этого несчастного еврея. И тогда доктор Гинденбург приказал своему лакею запрягать карету и ехать. А ехать пришлось далеко, даже за пределы Минска. И напрасно даже жена доктора Гинденбурга умаляла съесть хоть тарелку супа. На это доктор Гинденбург удивительную фразу говорит: «Дорогая моя, милая, разве я могу сказать умирающей, чтобы она не умирала, покуда я пообедаю?» И, таким образом, он поехал далеко за Золотую горку. Там он провел часы рядом с этой несчастной роженицей, целых два младенца появились на свет благодаря его стараниям. Уже к этому времени Вильгельм Гинденбург был крупным помещиком и вместе со своей семьей проживал в одном из самых элитных мест в городе. Его каменный дом стоял на улице Юрьевской, где сейчас располагается Октябрьская площадь. Юрий Снапковский, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Этот дом он приобрел в 1842 году у минской мещанки Поляковой. Кстати, среди минчан доктор Гинденбург прослыл не только как превосходный акушер и врач, но и как деятельный член Минского евангелического – лютеранского общества.

Юрий Снапковский, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Мало кто из современных минчан знает, что на этом месте в дореволюционное время находилось здание Минской лютеранской церкви, или кирхи, как ее называли в народе. И наш доктор Гинденбург принимал самое непосредственное участие в строительстве и благоустройстве этого здания. После великого пожара 1835 года доктор Гинденбург один из первых призвал общественность Минска пожертвовать на строительство нового здания Минской кирхи. И сам одним из первых показал пример, пожертвовав три рубля платиной на строительство нового здания. Полувековое служение страждущему человечеству доктор Гинденбург закончил в больнице при Минской губернской тюрьме. Здесь он посвятил последние недели своей жизни отчаянной борьбе с разразившейся среди заключенных эпидемией тифозной горячки.

Юрий Снапковский, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

В своем рапорте от 4 января 1877 года Гинденбург констатировал: «Между арестантами стали умножаться болезни, характеризующие тифозную горячку. А между детьми при арестантах – корь и скарлатина. Больных арестантов ныне находится 59 человек, а между ними подверженных тифозной горячке – 20. Детей же, больных корью, 15». Кстати, за свою работу Гинденбург не получал зарплату. Он трудился исключительно безвозмездно, самоотверженно, из своих филантропических побуждений. Усердный труд врача при тюремном замке окончательно изнурил его организм. И в 1877 году доктор Гинденбург скончался. Свой последний приют он обрел на Минском лютеранском кладбище. Юрий Снапковский, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Сама могила доктора до наших дней не сохранилась, так как через 100 лет старое заброшенное немецкое кладбище сравняли с землей, а на его месте разбили сквер, сравнительно недавно получивший название Лютеранский. Сегодня имя доктора Гинденбурга увековечено лишь в литературном памятнике. О добром минском докторе в своем «Дневнике писателя» написал Федор Михайлович Достоевский. Юрий Снапковский, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

С доктором Гинденбургом Федор Михайлович Достоевский лично не был знаком и узнал о его личности после его смерти. А случилось это очень интересным образом. Дело в том, что Федор Михайлович состоял в дружеских отношениях с одной еврейской девушкой – Софьей Ефимовной Лурье, дочерью известного минского банкира. Она увлекалась живописью, с Достоевским они обменивались мнением в переписке. И когда доктор Гинденбург умер, после его похорон молодая еврейская девушка не могла сдержать своих эмоций, она была очень впечатлительная, эмоциональная. И описала как очевидец похороны доктора Гинденбурга Достоевскому в одном из своих писем. Принято также считать, что минский врач выступил прототипом одного из героев романа Достоевского «Братья Карамазовы», доктора Герценштубе, бескорыстного, преданного своему делу и доброго человека. Об удивительном докторе Гинденбурге вспоминал и отец известного поэта Адам Егорович Богданович. 15-летним подростком он стал очевидцем всенародных похорон известного минчанина.