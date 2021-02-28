«Если не личным примером, то как тогда по-другому?» Некоторые жители Минска последний день зимы решили провести на лыжах

Новости Беларуси. Последний день зимы 2021 года некоторые минчане предпочли провести на лыжероллерной трассе в Веснянке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, собственно, устроили гонку свободным стилем.

В числе участников как любители, так и профессионалы. Всего несколько сотен человек. Им предложили на выбор две дистанции – 5 и 25 километров, а также детские старты на 800 метров. Сама лыжная трасса показала – спорту все возрасты покорны. Белорусы к нему приобщаются целыми семьями. Молодые люди со всей Беларуси приехали на лыжню в Минск. Поговорили с участниками

Неудивительно, что самый спортивный город в нашей стране – Минск. Около половины его жителей, по статистике, ежедневно выбирают занятия физкультурой и спортом. Все больше с каждым годом становится и приверженцев здорового образа жизни.

Занимаюсь различными видами спорта. В этом году решил попробовать себя на лыжах, поэтому пришли. Ребенок тоже, глядя на меня, интересуется различными видами спорта, тоже ей интересно.

Как настроение? Нравится тебе кататься на лыжах? – Да.

Покататься вообще хорошо и весело. Погода сегодня ясная, классная. Все супер вообще!

Я пришла поддержать своего сына, они уже закончили забег на 800 метров. Сейчас ждем с финиша нашего папу – 25 километров. У нас спортивная семья: и папа, и дети – все занимаются спортом, всем советую. Если не личным примером, то как тогда по-другому? Только так. Молодые люди со всей Беларуси приехали на лыжню в Минск. Поговорили с участниками