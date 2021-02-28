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«Если не личным примером, то как тогда по-другому?» Некоторые жители Минска последний день зимы решили провести на лыжах

28 февраля 2021 12:12
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Новости Беларуси. Последний день зимы 2021 года некоторые минчане предпочли провести на лыжероллерной трассе в Веснянке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, собственно, устроили гонку свободным стилем.

«Если не личным примером, то как тогда по-другому?» Некоторые жители Минска последний день зимы решили провести на лыжах-1

В числе участников как любители, так и профессионалы. Всего несколько сотен человек. Им предложили на выбор две дистанции – 5 и 25 километров, а также детские старты на 800 метров. Сама лыжная трасса показала – спорту все возрасты покорны. Белорусы к нему приобщаются целыми семьями.

Молодые люди со всей Беларуси приехали на лыжню в Минск. Поговорили с участниками

«Если не личным примером, то как тогда по-другому?» Некоторые жители Минска последний день зимы решили провести на лыжах-3

Неудивительно, что самый спортивный город в нашей стране – Минск. Около половины его жителей, по статистике, ежедневно выбирают занятия физкультурой и спортом. Все больше с каждым годом становится и приверженцев здорового образа жизни.

«Если не личным примером, то как тогда по-другому?» Некоторые жители Минска последний день зимы решили провести на лыжах-5

Занимаюсь различными видами спорта. В этом году решил попробовать себя на лыжах, поэтому пришли. Ребенок тоже, глядя на меня, интересуется различными видами спорта, тоже ей интересно.

«Если не личным примером, то как тогда по-другому?» Некоторые жители Минска последний день зимы решили провести на лыжах-7

Как настроение? Нравится тебе кататься на лыжах?

– Да.

«Если не личным примером, то как тогда по-другому?» Некоторые жители Минска последний день зимы решили провести на лыжах-9

Покататься вообще хорошо и весело. Погода сегодня ясная, классная. Все супер вообще!

«Если не личным примером, то как тогда по-другому?» Некоторые жители Минска последний день зимы решили провести на лыжах-11

Я пришла поддержать своего сына, они уже закончили забег на 800 метров. Сейчас ждем с финиша нашего папу – 25 километров. У нас спортивная семья: и папа, и дети – все занимаются спортом, всем советую. Если не личным примером, то как тогда по-другому? Только так.

Молодые люди со всей Беларуси приехали на лыжню в Минск. Поговорили с участниками

«Если не личным примером, то как тогда по-другому?» Некоторые жители Минска последний день зимы решили провести на лыжах-13

28 февраля – уже второй день соревнований. Все без исключения лыжники, дошедшие до финиша, получили свои заветные почетные медали.

# Зимние виды спорта # Екатерина Забенько

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