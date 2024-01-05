Около 2,5 млн человек воспользовались услугами Национального аэропорта Минск

Рост пассажиропотока более чем на 20 %. Итоги работы за минувший год подвели в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интенсивная работа по привлечению новых авиакомпаний в минский авиаузел принесла свои плоды. За 2023-й услугами главной воздушной гавани воспользовались без малого 2,5 миллиона человек. Это на 430 тысяч больше, чем годом ранее. Теперь полеты в столичный аэропорт выполняют 11 авиакомпаний. Кроме того, расширилась и география рейсов «Белавиа». В планах на 2024-й возобновление сообщения по старым и открытие новых направлений.