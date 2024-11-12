Около 1,5 миллионов заявок с начала 2024-го поступило в контакт-центр 115

Около 1,5 миллионов заявок с начала года поступило в контакт-центр 115 и на портал 115.бел. И это меньше, чем в прошлом году. Наблюдается тенденция к снижению обращений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пик заявок на зимний период. Если летом в сутки поступает около 5 тысяч заявок, то в отопительный сезон цифры могут увеличиться в 3 раза. Преимущественно обращения связаны с уборкой дворовых территорий и подъездов, а также работой систем отопления. Чтобы ни одно обращение не осталось без внимания, в контакт-центре работает 120 операторов.

Максим Бардович, директор «Центра информационных технологий Мингорисполкома»:

Мы работаем круглосуточно. 24/7 принимаем заявки от жителей города Минска. Ну и в зависимости от смены и поры года их количество варьируется. Смена у нас доходит обычно до 35 человек, а вот когда начинается отопительный сезон, мы их доводим до 56 человек. Для того, чтобы максимальное количество звонков жителей было принято.

Некоторые заявки на 115.бел в Минске выполняют за считанные часы. Остальные вопросы специалисты пытаются устранить в течение суток.