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БГАС может стать первым резидентом ПВТ в области образовательных программ

15 марта 2019 16:59
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Новости Беларуси. Белорусская государственная академия связи может стать первым резидентом Парка высоких технологий в области образовательных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет обсуждение проекта по созданию на ее базе нового учебного заведения по подготовке IT-специалистов. Предполагается, что образовательная программа для студентов будет формироваться на основе программ известных американских вузов. Поэтому в идеале выпускники смогут получать два диплома – белорусский и американский.

Больше новостей экономики за 15 марта здесь.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Сергей Савицкий

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