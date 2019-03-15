БГАС может стать первым резидентом ПВТ в области образовательных программ

Новости Беларуси. Белорусская государственная академия связи может стать первым резидентом Парка высоких технологий в области образовательных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет обсуждение проекта по созданию на ее базе нового учебного заведения по подготовке IT-специалистов. Предполагается, что образовательная программа для студентов будет формироваться на основе программ известных американских вузов. Поэтому в идеале выпускники смогут получать два диплома – белорусский и американский.