18 марта на вопросы минчан ответит председатель Мингорисполкома Андрей Шорец

Новости Беларуси. Диалог с городской властью. 18 марта каждый минчанин сможет напрямую

обратиться с вопросом к председателю Минского городского исполнительного комитета Андрею Шорцу.

Прямая линия с градоначальником пройдет в рамках традиционного субботнего общения с жителями столицы с 09.00 до 12.00. Звонки принимают в каждом районе города. В администрациях готовы компетентно ответить на вопросы минчан и решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.