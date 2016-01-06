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Общественный транспорт в Минске будет ходить чаще 7-10 января

06 января 2016 19:02
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Новости Беларуси. В связи с проведением Рождественского турнира любителей хоккея и Международного чемпионата Европы по конькобежному спорту общественный транспорт будет ходить чаще. От станции метро «Автозаводская» до «Чижовка-Арены» организуют работу 926-го автобусного и троллейбусного маршрутов. Увеличат число подвижных составов на 49-м троллейбусном маршруте. Чаще будет ходить и первый автобус.

Кроме того, 9 и 10 января на улицы города пустят временный троллейбус со следованием от диспетчерской станции «Веснянка» до станции метро «Пушкинская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Общественный транспорт

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