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Общественный транспорт столицы переходит на весенне-летний график работы. Что изменится?

14 мая 2020 16:26
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Новости Беларуси. Общественный транспорт столицы переходит на весенне-летний график работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже с понедельника, 18 мая, по некоторым маршрутам будет двигаться меньше подвижного состава.

Общественный транспорт столицы переходит на весенне-летний график работы. Что изменится?-1

Изменения коснутся транспорта, который курсирует в часы пик. Сейчас в это время на линию выходят 977 автобусов, 603 троллейбуса и 96 трамваев. Но с 18 мая их число сократится примерно на 100 машин. В дневное время количество подвижного состава не уменьшится.

Общественный транспорт столицы переходит на весенне-летний график работы. Что изменится?-4

К слову, некоторые изменения произойдут и в июне: в первую очередь, с маршрутами, предназначенными для подвоза детей в школы.

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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