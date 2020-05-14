Общественный транспорт столицы переходит на весенне-летний график работы. Что изменится?

Новости Беларуси. Общественный транспорт столицы переходит на весенне-летний график работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже с понедельника, 18 мая, по некоторым маршрутам будет двигаться меньше подвижного состава.

Изменения коснутся транспорта, который курсирует в часы пик. Сейчас в это время на линию выходят 977 автобусов, 603 троллейбуса и 96 трамваев. Но с 18 мая их число сократится примерно на 100 машин. В дневное время количество подвижного состава не уменьшится.