Депутаты обсудят геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной

Новости Беларуси. Преступление без срока давности. Депутаты Палаты представителей 7 декабря обсудят ход резонансного уголовного дела о геноциде белорусского народа во время войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники круглого стола еще раз вспомнят о злодеяниях нацистских преступников, в частности о сокрытии следов массового уничтожения гражданского населения, деятельности вооруженных националистических формирований. Речь также пойдет об увековечении памяти жертв Великой Отечественной войны.

В Беларуси разрабатывается законопроект о признании геноцида белорусского народа. В апреле 2021 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, в ходе которого следователи провели сотни осмотров, изъяли копии архивных документов, просмотрели записи кинохроники продолжительностью в несколько сотен часов, содержащие свидетельства геноцида. Обнаружены сотни мест массовых захоронений по всей стране, опрошены уже более 11,5 тысячи свидетелей.