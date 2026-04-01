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Нутрициолог назвала продукты-рекордсмены по содержанию кальция

01 апреля 2026 10:08
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Нутрициолог назвала продукты-рекордсмены по содержанию кальция-1

Наталья Зайцева, нутрициолог:
Кальций – жизненно необходимый минерал, который важен для здоровья костей, зубов, суставов, сокращения мышц, работы сердца, передачи нервных импульсов и свертывания крови. Очень мало кто знает, что лидером по содержанию кальция являются вовсе не молочные продукты и молоко. А кто именно является, сегодня я расскажу. 

Первое место среди рекордсменов занимает мак. Представьте себе, в 100 граммах содержится до 1 700 миллиграммов кальция. Еще один рекордсмен по содержанию кальция – это кунжут. В нем содержится порядка 1 500 миллиграммов кальция в 100 граммах. Для того, чтобы он лучше усваивался, лучше молоть его в кофемолке. 

Подробности в видео.

# Здоровье # Продукты питания

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