Нутрициолог назвала продукты-рекордсмены по содержанию кальция

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Кальций – жизненно необходимый минерал, который важен для здоровья костей, зубов, суставов, сокращения мышц, работы сердца, передачи нервных импульсов и свертывания крови. Очень мало кто знает, что лидером по содержанию кальция являются вовсе не молочные продукты и молоко. А кто именно является, сегодня я расскажу.

Первое место среди рекордсменов занимает мак. Представьте себе, в 100 граммах содержится до 1 700 миллиграммов кальция. Еще один рекордсмен по содержанию кальция – это кунжут. В нем содержится порядка 1 500 миллиграммов кальция в 100 граммах. Для того, чтобы он лучше усваивался, лучше молоть его в кофемолке.