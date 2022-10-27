БЖД на ноябрьские праздники назначила 40 дополнительных поездов

В длинные выходные – с 5 по 7 ноября – составы, которых нет в привычном расписании, будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам. Речь не только о межрегиональном сообщении. Дополнительные поезда также отправятся по маршрутам Минск – Витебск – Москва, Минск – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Смоленск.