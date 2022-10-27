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БЖД на ноябрьские праздники назначила 40 дополнительных поездов

27 октября 2022 07:52
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога назначила 40 дополнительных поездов на время предстоящих ноябрьских праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЖД на ноябрьские праздники назначила 40 дополнительных поездов-1

В длинные выходные – с 5 по 7 ноября – составы, которых нет в привычном расписании, будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам. Речь не только о межрегиональном сообщении. Дополнительные поезда также отправятся по маршрутам Минск – Витебск – Москва, Минск – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Смоленск.

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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