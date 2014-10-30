Новые образцы военной техники и вооружения Беларуси продемонстрировали в Барановичах

Новости Беларуси. Беларусь задействует все подсистемы ВС на учениях «Щит Союза-2015». Новые образцы военной техники и вооружения демонстрировали 30 октября в Барановичах.

На аэродроме 61-й истребительной авиабазы ВВС и войск ПВО состоялся оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил Беларуси.

В ходе мероприятия представили более 70 модернизированных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, показали возможности пунктов управления с использованием высоких технологий и программного обеспечения.

На встрече обсудили основные направления развития белорусской армии, систем вооружения, изучены подходы к совершенствованию организации управления войсками, а также требования к тыловому и техническому обеспечению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный аэродром в Барановичах 30 октября превратился в выставочный зал под открытым небом. Более 70 новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. Многие из них уже проходят испытания на военных полигонах. Другие — вскоре пополнят арсенал белорусской армии.

Ольга Коршун, СТВ:

Этот беспилотник вертолетного типа, квадралет, оснащен камерами дневного и ночного наблюдения. Все, что попадает в ее поле зрения, в режиме онлайн он передает на пульт оператора. То есть от его зоркого взора не спрятаться – не скрыться в буквальном смысле нигде. Беспилотник может через открытую дверь или окно может залететь даже в помещение. При этом объект зависает в воздухе и работает, как правило, настолько бесшумно, что объект даже не догадывается, что его снимают.

А это новый тип белорусского беспилотника. Над созданием Грифа-1 трудились около двух с половиной лет. Радиус действия этой машины около сотни километров. При этом аппарат может работать на высоте до 300 метров. Гриф-1 успешно прошел испытания и готов к настоящим полетам.

Виктор Веретынский, заместитель директора по научной работе электромеханического завода:

Этот летательный аппарат будет обеспечивать длительное нахождение в воздухе, решать продолжительное время задачи по ведению оптической разведки в дневное время, ночное время, решать задачи по контролю радиационного фона земной поверхности.

Тяжело в учении, легко в бою. Этот принцип лег в основу специального учебного тренажера, созданного белорусскими специалистами. Чтобы отработать навыки пуска ракеты, современному солдату понадобятся лишь очки, ноутбук и макет зенитной установки. И хотя обучение проходит виртуально, эффект от использования такого тренажера вполне реальный.

Филипп Баранов, инженер – электроник:

Данный тренажер позволяет создавать различные упражнения в различных фоноцелевых обстановках, задавать погодные условия (дальность, видимость, высоту облаков, их плотность), также позволяет выбирать географическое место на карте и задавать время суток и дату.

Здесь отдаются уже вполне реальные боевые команды. Это автоматизированный командный пункт «Поляна РБ», созданный на основе новейших информационных и телекоммуникационных технологий. Одновременно система следит более чем за двумя сотнями самолетов, находящимися в воздушном пространстве. Чтобы оценить степень опасности воздушного судна и принять решение, компьютеру необходимо всего 10 секунд.

Артем Дулевич, начальник отдела применения и развития системы управления командования ВВС и ПВО Республики Беларусь:

Преимущество заключается в том, что мы автоматизировали процесс управления именно огнем зенитно-ракетных дивизионов либо групп дивизионов. Что значительно увеличило эффективность управления.

В арсенале белорусских военных — современные научные разработки. Этот информационный передвижной центр функционирует, когда стационарная связь отсутствует. Первое испытание он прошел на военных учениях на российском полигоне Ашулук. За тысячи километров центр беспрепятственно транслировал каналы белорусского телевидения.

Геннадий Казаков, начальник управления связи генерального штаба Вооруженных Сил Новости Беларуси:

Система связи должна быть готова за сутки, а то и двое перед тем, как прибудет туда боевой оперативный состав. С учетом этого мы ведем свои разработки новой техники, учитывая, что мы в единое техническое устройство будем вкладывать функции каналообразования, коммутации, шифрования управления, то есть практически весь спектр услуг связи будет предоставляться командиру командующему.

Подводя итоги сегодняшних сборов, министр обороны подчеркнул, что белорусские вооруженные силы готовы к вызовом современности. Модернизация и техническое переоснащение ВВС в ближайшие годы продолжится, что, в первую очередь, обусловлено непростой обстановкой в мире.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Константа – быть в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки. А то, что творится в мире: это было на ближнем Востоке, в Северной Африке, теперь у наших южных соседей, говорит о том, что эта задача должна быть постоянно в поле зрения, начиная от министра обороны, заканчивая командиром взвода. Уступить нельзя нигде. Прежде всего и самое главное, наверное, — морально-психологическая готовность (от солдата до генерала) в выполнении своей задачи.

Опробовать технику, которая недавно поступила на вооружение, наши военных смогут уже в начале 2015 года в рамках совместных белорусско-российских учений «Щит союза».