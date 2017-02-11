Новые и уникальные правительственные, общественные и жилые здания: история жизни межвоенного Минска

Первые пятилетки в молодой советской республике задали темп новому строительству: в 1920-30 годы в столице вырастали правительственные, общественные и жилые объекты. Некоторые чудом уцелели после войны, другие – навсегда стерты с карты столицы. Сегодня мы предлагаем вам попробовать заглянуть в межвоенный Минск.

Организовать увлекательный досуг для пролетариата советская власть считала делом особой важности. Оттого в 1920-е годы развернулось массовое строительство рабочих клубов, они должны были стать центрами культурной жизни для трудящихся фабрик и заводов.

В нашем городе построили четыре. Так, на месте сквера вблизи стадиона «Динамо» расположился Минский клуб металлистов. Тогда на кружки по интересам стахановцы приходили на улицу Университетскую, сейчас это Кирова. Здание было построено в популярном стиле конструктивизма, оно было с большим актовым залом и просторными помещениями для культмассовых мероприятий.

Владимир Садовский, краевед:

Цікава, што пасля ўзвядзення ён выклікаў пэўную крытыку сярод мастацтвазнаўцаў сучаснасці. Так, напрыклад, гісторык архітэктуры Мікола Шакаціхін параўноваў гэты будынак са сціплым асабнячком, бо будынак клубу меў даволі простыя рысы і складаўся з некалькіх прастакутных аб’емаў. Гэты будынак не перажыў вайну, а яго рэшткі былі зруйнаваны ў 40-я гады.

А на месте легендарного кинотеатра «Победа» со второй половины 20-х годов стоял не менее легендарный Клуб пищевиков, позже переименованный в честь Сталина. Это был настоящий шедевр конструктивизма. В огромном здании было много помещений свободной планировки и большой зрительный зал. Архитектор Андрей Буров тогда удачно вписал клуб в окружающую застройку, не повредив соседние исторические здания: бывший Преображенский монастырь и Преображенскую церковь, которые снесли уже после войны.

В Клубе пищевиков активно работали молодежные кружки, проводили собрания и устраивали выставки. В 1931 году здесь состоялась первая в СССР встреча советских и английских боксеров.

Владимир Садовский, краевед:

Клуб быў разбураны напрыканцы вайны ў 1944 годзе. Пасля вызвалення Мінска было вырашана не аднаўляць стары клуб, а на яго месцы пабудаваць новы кінатэатр. Фасад кінатэатра «Перамога» – гэта цалкам новае пасляваеная пабудаванне. Але вось памяшканні, дзе змяшчаецца кіназаля, размяшчаюцца ў былых памяшканнях Клубу харчэвікоў.

Комплекс университетского городка БГУ был одним из самых крупных в межвоенном Минске, он также построен в конструктивистском ключе. Во второй половине 20-х годов возводилось около 10 новых корпусов. Большинство из них не пережило войну, а некоторые чудом выстояли до начала 2000-х годов. Пример тому – химический факультет, который открыл свои двери в 1931 году.

Владимир Садовский, краевед:

Адным з такіх карпусоў быў былы корпус хімфака БДУ, які месціўся на поле за маёй спіной. Ён доўгі час стаяў закінутым, у пачатку 2000-х гадоў быў знесены. Іншы корпус БДУ знаходзіўся на месцы цяперашняга ўпраўлення Мінскага метрапалітэна. Яго знеслі падчас пабудовы першай лініі метро і станцыі «Плошча Леніна».

В 1931 году на центральной улице Советской начали строительство самого прогрессивного на то время банка в Минске. В нем должна была разместиться Белорусская контора Госбанка СССР. Необычный проект принадлежал архитектору Георгию Гольцу, здание было выполнено в стиле классического конструктивизма с чертами буржуазного функционализма. Банк стал украшением белорусской столицы, однако футуристическое здание не простояло и 15 лет.

Владимир Садовский, краевед:

У гады вайны будынак пацярпеў ад бамбардзіровак і цалкам выгарэў знутры. У пасляваенныя гады рэшткі будынка Дзяржбанка былі знесены, бо будынак не ўпісваўся ў новы шырокі прашпект Незалежнасці. Напамінам пра банкаўскую гісторыю гэтага перакрыжавання можа служыць пабудаваны пасля вайны будынак Нацыянальнага банку Рэспублікі Беларусь, які месціцца літаральна праз дарогу ад старога будынка Дзяржбанка.

Еще одним примером авангарда в межвоенном Минске стала автоматическая телефонная станция, возведенная на улице Карла Маркса в 1932 году. Она обслуживала 6000 абонентов, и уже в 1935 году стала пятой во всем СССР по количеству совершенных за год телефонных переговоров.

Владимир Садовский, краевед:

Праект архітэктара Якушка. Нажаль, гэты будынак, як і іншыя з нашага сюжэту, не перажыў вайну. Быў знесены недзе напрыканцы 40-х, а на месцы яго з’явіўся жылы дом.

Сегодня трудно представить, что шумный район перекрестка улицы Козлова и проспекта Независимости в 30-е годы был окраиной города. Но, несмотря на это, именно здесь, на пересечении былой улицы Советской и Долгобродской, начиналось крупное жилищное строительство нового Минска.

Одним из примеров стал так называемый Дом специалистов, построенный по проекту архитектора Натальи Маклецовой в 1934 году. Шестиэтажный 100-квартирный жилой дом для Минска того времени казался небоскребом. В современной новостройке были оборудованы лифты, располагались большие подвальные помещения со складами, где жители могли хранить свои вещи. Ведь квартировались в доме специалисты промышленных предприятий. По задумке архитекторов, вокруг дома специалистов должен был вырасти целый район пышных жилых зданий для трудовой элиты Советской Беларуси. Однако планы архитекторов нарушила война.

Владимир Садовский, краевед:

Нажаль, стаў адной з першых ахвяраў нямецкіх налётаў 1941 году. У ліпені 1941 года ён быў разбомблены і згарэў дашчэнту. Прычым ўжо ў пазнейшыя гады ягоныя руіны былі разбіты і разнесены. У 1944 годзе ад дома не засталося і сляда. Сумным фактам з’яўляецца тое, што гэты будынак, можна сказаць, быў зруйнаваны на вачах яго аўтара – архітэктара Наталлі Макляцовай. Яна акупацыю правяла ў Мінску і бачыла ўсе разбурэнні, якія пазнаў наш горад ў той час.

Интересным было здание интерната Института народного хозяйства. Оно располагалось на месте современного углового дома по Независимости, 42. В нем уже можно было проследить черты поздней довоенной архитектуры, когда конструктивизм начал постепенно сменять сталинский ампир, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Садовский, краевед:

Нажаль, дом Войнава не захаваўся. Ён быў разбомблены таксама ў першыя дні вайны. Але яго рэшткі можна бачыць на фотаздымках часоў акупацыі.

Такой он – Минск 30-х годов. Жаль, свидетелей далекой эпохи не пощадила война, но осколки той архитектуры навсегда останутся в летописи города.