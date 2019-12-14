Новогоднюю иллюминацию в Минске включат вечером 14 декабря

Наслаждаться ей будем до 15 января. Городские улицы украсили 5000 гирлянд и около 2000 световых мотивов и конструкций. Также установлены более 30 объемных фигур. Среди них – огромный мяч у Дома футбола и клюшки с шайбой напротив «Минск-Арены». Новогодние огни зажгут и на двух десятках елей.