Немец на «жёлтом банане» прославился в Беларуси. Рассказываем про мужчину и его транспорт

Новости Беларуси. Уже несколько дней байнет обсуждает загадочного иностранца, который колесит по Беларуси на привлекающем внимание ярко-желтом болиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его успели заметить в Бресте, Пинске и Слуцке. А сейчас водитель «желтого банана», как окрестили это транспортное средство в сети, добрался до столицы. Оригинальным путешественником оказался инженер Яша Бойтлер из Германии, а необычным средством передвижения – веломобиль. Три велосипедных колеса и сила мускулов позволяют ехать в среднем со скоростью 50 километров в час. Чтобы попасть в Беларусь, отчаянный турист преодолевал в среднем 200 километров в день.

Яша Бойтлер, путешественник (Германия):

Реакция ошеломляющая, такого еще не встречал. Хотя обычно, когда едешь через незнакомую местность, замечаешь подобный интерес. Типа: «Ооо, а что это?» Называют «желтым бананом». Для большинства на этом тема иссякает, особенно в Германии. И я, конечно, ожидал, что буду бросаться в глаза здесь. Но не рассчитывал на то, что буду вот так давать интервью и попаду на ТВ.

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Почему из всех направлений немецкий путешественник выбрал Беларусь, за что его остановил дрогичинский госавтоинспектор и не опасен ли такой вид транспорта на автомобильных дорогах?