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В Минске около Дворца железнодорожников работает выставка-ярмарка «Кряк»

19 сентября 2025 17:14
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Удобная локация, доступные цены и проверенные продавцы. В Минске около Дворца культуры железнодорожников развернулась выставка-ярмарка «Кряк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске около Дворца железнодорожников работает выставка-ярмарка «Кряк»-2

Здесь разместилось порядка полусотни торговых точек. Среди них широко представлены изделия легкой промышленности. Марки одежды «Алеся», «Полесье» и другие белорусские производители радуют покупателей огромными скидками. Некоторые предметы гардероба реализуют ниже себестоимости. Также можно найти лакомые дары осени. 

В Минске около Дворца железнодорожников работает выставка-ярмарка «Кряк»-4

Это настоящий гастротур по всем регионам Беларуси, ведь свою продукцию представили фермеры и производители со всей страны. Цены также удивляют доступностью. Так, стоимость килограмма яблок начинается от 3 рублей, картошки – менее 1,5 рубля. Килограмм домашнего сала обойдется в 20 с лишним рублей. 

Елена Смехович:
Фасоль замечательная. А сало какое… Вы не представляете.

В Минске около Дворца железнодорожников работает выставка-ярмарка «Кряк»-6

Сергей Черник, администратор выставки-ярмарки «Кряк»:
Наша ярмарка будет представлена и на других локациях Минска. С 20 сентября и 30 сентября – Лобанка, 94, и Любимого, 26.

Бойкая торговля будет вестись до 28 сентября включительно с 10 утра и до 19 вечера. 

*На правах рекламы.

# Реклама # Ярмарки в Минске

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