В Минске около Дворца железнодорожников работает выставка-ярмарка «Кряк»

Удобная локация, доступные цены и проверенные продавцы. В Минске около Дворца культуры железнодорожников развернулась выставка-ярмарка «Кряк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь разместилось порядка полусотни торговых точек. Среди них широко представлены изделия легкой промышленности. Марки одежды «Алеся», «Полесье» и другие белорусские производители радуют покупателей огромными скидками. Некоторые предметы гардероба реализуют ниже себестоимости. Также можно найти лакомые дары осени.

Это настоящий гастротур по всем регионам Беларуси, ведь свою продукцию представили фермеры и производители со всей страны. Цены также удивляют доступностью. Так, стоимость килограмма яблок начинается от 3 рублей, картошки – менее 1,5 рубля. Килограмм домашнего сала обойдется в 20 с лишним рублей.

Елена Смехович:

Фасоль замечательная. А сало какое… Вы не представляете.