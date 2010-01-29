Новая версия сайта Академии управления при Президенте Беларуси

Новую версию сайта Академии управления при Президенте Беларуси выпустят в день ее рождения.

За 19 лет здесь прошли обучение более 70 тысяч студентов и слушателей. Многие выпускники стали видными государственными и общественными деятелями, руководителями органов управления и субъектов хозяйствования.

В 1995 году Академия получила высокий президентский статус и сегодня является ведущим ВУЗом в национальной системе образования и головным в системе повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров.

Лучшим преподавателям вручили грамоты и дипломы. К слову, их имена тоже появятся на электронных страницах. Дизайн сайта разработали по опыту мировых вузов — Оксфорда, Кембриджа и Гарварда. Вся информация будет на трех языках — белорусском, русском и английском. А значит, и посетителей портала станет больше.

Анатолий Морозевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

— Новый сайт для нас — это попытка по-новому представить себя, обратить внимание общественности на наши изменения. Мы занимаемся как бы эволюционными преобразованиями, пытаясь добиться революционных результатов. Хотя не все сразу, поскольку фронт работы, поставленный Главой государства для нас весьма большой: стать лучшим учебным заведением.