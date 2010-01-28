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Интеллектуальная система безопасности будет создана в Минске

28 января 2010 20:48
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Речь идет о разветвленной сети камер видеонаблюдения. Об этом заявил министр внутренних дел Анатолий Кулешов. Система поможет не только в борьбе с магазинными и банковскими кражами, но и в регулировании дорожного движения.

Также, в Беларуси рассматривается возможность проведения очередной амнистии. Скорее всего, она будет приурочена к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, отметил глава ведомства.

Продолжая автомобильную тему, Анатолий Кулешов подчеркнул, что в условиях Таможенного союза автобизнес правоохранители возьмут под особый контроль.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:
– Нельзя не исключать того, что поток автомобилей, нелегально ввезенных в страну, может быть увеличен. Мы со своей стороны готовы к тому, чтобы поставить надежный заслон и противостоять тем лицам, которые попытаются в это время иметь криминальный автобизнес.

# общество

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