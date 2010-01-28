Александр Лукашенко: Качество товаров и услуг невозможно без новейших разработок ученых

Президент Беларуси вручил дипломы – доктора наук и аттестаты профессора – 25 представителям ученого мира. Их получили люди самых разных профессий. И, по мнению главы государства, в этом году их знания будут востребованы как никогда.

Физики, химики, экономисты, медики, педагоги. Сегодня среди приглашенных люди совершенно разных профессий. У каждого свой неповторимый путь в науке. И многие к этим степеням и званиям шли практически всю свою сознательную ученую жизнь.

Эта церемония – яркое свидетельство отношения государства к науке. Именно на инновационный путь развития Беларусь в свое время и сделала ставку. Дипломы и аттестаты в канун Дня Науки – стало традицией вручать на самом высоком уровне. И, кстати, еще неделю назад в этом же зале вручались государственные награды лучшим людям страны. Почти треть награжденных – тоже ученые и педагоги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– После кризиса будет жить только та страна, то предприятие, только те, кто представит мировому сообществу самый качественный и дешевый продукт, но прежде всего – качественный. На это ориентируются все крупные государства. Поэтому качество и еще раз качество. Обычный ширпотреб сбыта в мире не найдет. Качество товаров и услуг невозможно без новейших разработок ученых.

Белорусская наука молодеет. Средний возраст соискателей ученых степеней ломает стереотипы. В 33 – кандидат наук, в 49 – доктор. Из тенденций, которые также не могут не радовать – все чаще работы ученых становятся прикладными. К примеру, как диссертация Александра Ластовки, открывающая новые возможности микрохирургии с сохранением органов. Или Валерия Константинова, который придумал, как из отечественного дешевого сырья изготовить деталь не хуже импортной.

Валерий Константинов, заведующий кафедрой Белорусского национального технического университета, доктор технических наук:

– То, чем мы занимаемся – создание конкурентоспособных технологий, которые могли бы, либо полностью, либо частично, заменить известные европейские марки. Кое-что в этом направлении нами уже сделано.

Сегодня в стране стало больше на 16 докторов наук и девять профессоров. Причем сразу два ученых звания отправились в Гродно. Своих коллег – Владимира Пырочкина и Виктора Басинского – с нетерпением ждут в медицинском университете.

Эти почетные звания, говорят здесь, они заслужили трудом и усердием. Виктор Басинский, к примеру, научный акцент сделал на онкогистологию. Сегодня к нему обращаются в самых сложных случаях. И его наставник, профессор Селяева, говорит эта тяга к познанию истины, была еще и у студента-Басинского.

Нина Селяева, профессор, доктор медицинских наук:

– Такой уровень научных работ можно достичь только, если есть призвание. А у него оно было изначально. Я помню его еще студентом, когда он работал у нас в научном кружке. Выполненные научные работы, он ездил сообщать в Ленинград, Ленинградское научное общество. Он, конечно, ездил с научным руководителем, но уже там они были восприняты как серьезные работы.

Екатерина Ковальчук, студентка Гродненского государственного медицинского университета:

– Он читает нам курс лекций по патологоанатомической анатомии. Студенты с удовольствием посещают эту лекцию. Это одна из интереснейших лекций на 3 курсе. Он очень интересно излагает материал. Приводит жизненные примеры из своей практики, из практики других врачей.

Виктор Басинский, заведующий кафедрой патологоанатомии Гродненского государственного медицинского университета:

– Нужно время, чтобы осознать значимость этого события. Но уже сегодня мы понимаем, что это звание не стоит трактовать, как пик своей творческой карьеры. Эту встречу надо принимать, как обязанность работать в дальнейшем и достигать каких-то успехов.

Среди докторов наук и Бартош Мицкевич. Родом из Польши, защищать докторскую приехал в Беларусь. Автор более 120 публикаций по развитию сельхозтерриторий, уверен, что его исследования пригодятся в обеих странах.

Бартош Адам Мицкевич, заведующий кафедрой Заподнопоморского технологического университета (Польша):

– Это очень высокий уровень, по-моему, даже выше, чем в Польше. Потому что господин Президент очень уважает докторов наук.

Труд ученых, заметил глава государства – ответственный и тяжелый. И сегодня в зале собрались те, кто многие годы лепил себя сам.

Александр Лукашенко:

– Если нужна будет поддержка, моя в том числе, вы на нее можете рассчитывать. И не только все вместе, но и персонально каждый человек. Думаю, вы согласитесь, я не так далеко от вас и всегда, если захотите, можете меня найти, несмотря на разницу в наших должностях. А поддержка вам за стоящие предложения и разработки будет обеспечена.

Этим людям – величайшее уважение и благодарность за вклад в развитие страны, подчеркнул Президент. Разработки, дающие результат, будут и впредь поддерживаться и государство сделает все, чтобы слово «ученый» всегда звучало гордо.

Алеся Высоцкая, Юрий Корнелович, Андрей Новгородцев и Валерий науменко, телекомпания СТВ.