Белорусский военный суд вынес приговор 14 участникам преступной группировки

Более двух лет Генпрокуратура занималась расследованием громких преступлений. Уголовное дело возбудили еще в июне 2007: за кражи, разбои, убийство, незаконное владение огнестрельным оружием.

Доказательства их преступной деятельности заняли 67 томов уголовного дела. Почти 13 лет банда действовала безнаказанно. Один из преступников – кадровый военный. «Время было такое» – так просто мотивировали свои действия подсудимые.

Эльдар Сафаров, государственный обвинитель по делу:

– Мера наказания варьируется в зависимости от характера и степени общественной опасности содеянного каждым из обвиняемых, его личности. 13 обвиняемых осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 20 лет. Один из обвиняемых осужден к лишению свободы с отсрочкой исполнения приговора.