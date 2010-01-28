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Белорусский военный суд вынес приговор 14 участникам преступной группировки

28 января 2010 20:49
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Более двух лет Генпрокуратура занималась расследованием громких преступлений. Уголовное дело возбудили еще в июне 2007: за кражи, разбои, убийство, незаконное владение огнестрельным оружием.

Доказательства их преступной деятельности заняли 67 томов уголовного дела. Почти 13 лет банда действовала безнаказанно. Один из преступников – кадровый военный. «Время было такое» – так просто мотивировали свои действия подсудимые.

Эльдар Сафаров, государственный обвинитель по делу:
– Мера наказания варьируется в зависимости от характера и степени общественной опасности содеянного каждым из обвиняемых, его личности. 13 обвиняемых осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 20 лет. Один из обвиняемых осужден к лишению свободы с отсрочкой исполнения приговора.

# общество

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