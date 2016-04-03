Ногтевая мода: как сохранить свои ногти ухоженными и здоровыми и при этом делать их модными

Каждая женщина знает, что совершенство образа в деталях. А ухоженные ногти – важная составляющая приятного впечатления о человеке. Маникюр стали делать еще при Клеопатре. Правда, во времена египетской царицы уход за руками подразумевал главным образом окрашивание ногтей ярким цветом. Вековая история и личный опыт научил женщин, что красота – синоним ухоженности и здоровья.

Сегодня актуальность маникюра неоспорима. А, значит, дело за малым – выбрать надежного мастера и подходящий вид маникюра – аппаратный или обрезной.

Анита Савчук, мастер по маникюру:

Клиенты, которые очень много лет делают обрезной маникюр, реже делают аппаратный, потому что боятся попробовать. Но если пробуют, то могут сочетать как одну методику, так и вторую. Время носки играет самую важную роль в аппаратной методике, потому что мы же снимаем только ороговевшую часть клеток кожи и не повреждаем питающиеся слои клеток. Я считаю, что это важно.

Срок жизни обычного салонного маникюра без изысков – около двух недель. Существенно продлить красоту ногтей помогает специальное долговременное покрытие (в народе, шеллак). Он продержится на ногтях недель шесть.

Анита Савчук, мастер по маникюру:

Все зависит от степени сложности, от желаемой клиентом длинны. Потому что любое искусственное покрытие, которое мы делаем, должно выглядеть натурально. Это очень важно.

Многие девушки не решаются на искусственное укрепление из опасений повредить и без того хрупкие от природы ногти. И совершенно направсно, ведь грамотно нанесенный гель позволяет ногтевой пластине дышать и даже борется с сухостью кожи рук, сохраняя в пальцах влагу.

Клиент салона красоты:

По своим ногтям я заметила. У меня вообще руки очень склонны к сухости и трещинам, и когда я делаю долговременное покрытие, трещины появляются намного реже, а то и вообще не появляются.

Форма и длина ногтей в этом сезоне не ограничивается сводом правил и определяется каждой барышней индивидуально. А вот цвета лака мастера маникюра подбирают в соответствии с настроением клиентов и веяниями моды. Это весной, к примеру, актуальны пудровые оттенки, нюдовые, молочный шоколад и другие варианты естественного цвета, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анита Савчук, мастер по маникюру:

Пудровый эффект можно создать матовостью ногтевой пластины. Мы сочетаем глянцевое покрытие с матовым в одном цвете и делаем какие-то акценты на нескольких ногтях. Это выглядит очень стильно и модно, ведь мы же моду сами создаем.

Несмотря на солирующую естественность, свою нишу на сцене нейл-арта каждый сезон удерживает причудливый дизайн ногтей. Роспись, стразы и даже небольшая брошка – все это допустимо, если девушка в настроении.

Клиент салона красоты:

Хочется чего-то новенького, нового дизайна. Мы, девушки, не можем часто менять парней или машины. Ногти можем менять для настроения.