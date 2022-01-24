Ночами до -18°C. Какая погода ждёт белорусов на неделе?

Новости Беларуси. Настоящая зима с сугробами пришла и в Беларусь. И пока коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, отечественные синоптики не исключают, что такая погода продержится всю неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К снегопадам добавятся еще и морозы. Белорусам обещают ночами до -18°C. Днем до -10°C. Неприятных ощущений прибавит ветер. Из-за снега может усложниться обстановка на дорогах, а потому Госавтоинспекция предупреждает водителей быть особенно внимательными. А также просит не оставлять свои машины на проезжей части, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.