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Ночами до -18°C. Какая погода ждёт белорусов на неделе?

24 января 2022 06:39
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Новости Беларуси. Настоящая зима с сугробами пришла и в Беларусь. И пока коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, отечественные синоптики не исключают, что такая погода продержится всю неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ночами до -18°C. Какая погода ждёт белорусов на неделе?-1

К снегопадам добавятся еще и морозы. Белорусам обещают ночами до -18°C. Днем до -10°C. Неприятных ощущений прибавит ветер. Из-за снега может усложниться обстановка на дорогах, а потому Госавтоинспекция предупреждает водителей  быть особенно внимательными. А также просит не оставлять свои машины на проезжей части, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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