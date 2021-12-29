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«Повысить эффективность нашей политической системы». Андрей Савиных на обсуждении проекта Конституции в Дзержинске

29 декабря 2021 10:19
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Новости Беларуси. Конституционный статус Всебелорусского народного собрания как органа народовластия и сохранение принципа социального государства. В регионах активно идут общественные обсуждения нового проекта Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Повысить эффективность нашей политической системы». Андрей Савиных на обсуждении проекта Конституции в Дзержинске-1

Диалоговая площадка в Дзержинске собрала представителей Узденского, Столбцовского и Несвижского районов. Всего около 300 человек. С активом Минской области встретился председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Задать волнующие вопросы, высказать свои предложения была возможность у каждого.  

«Повысить эффективность нашей политической системы». Андрей Савиных на обсуждении проекта Конституции в Дзержинске-4

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
После опубликования проекта мы как раз должны поговорить о том, почему вообще он появился, что он преследует, какие ценности защищает, для чего это делается, в каких условиях мы живем, почему мы хотим улучшить, модернизировать, повысить эффективность нашей политической системы. Такие встречи имеют очень важное значение, потому что они позволяют нам, людям, которые занимаются законотворчеством, понять настроение общества, понять те проблемы, которые прежде всего волнуют людей.  

Напомним, проект изменений и дополнений в Конституцию опубликован в ведущих печатных СМИ страны. Свои предложения можно направить и в Национальный центр правовой информации. Итоговое решение об Основном законе страны белорусы примут на референдуме. Его проведение запланировано на конец февраля.  

«Повысить эффективность нашей политической системы». Андрей Савиных на обсуждении проекта Конституции в Дзержинске-7

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# Конституция # общество # Андрей Савиных # Фотофакт

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