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Необычное хобби: деревянных роботов собирает украинец

20 июля 2017 07:21
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Новости Украины. Оператор крана из украинского Запорожья собирает удивительных деревянных роботов. Для создания первой тройки понадобилось более 1700 составных частей. Ушло на это у мастера 18 месяцев свободного от основной работы времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина утверждает – он не использует никаких чертежей: дизайн всех деталей придумывает непосредственно во время работы. Хотел бы собирать металлические модели – делится мастер, однако квартира слишком мала для таких проектов.

# общество # Фотофакт # Хобби

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