Необычное хобби: деревянных роботов собирает украинец

Новости Украины. Оператор крана из украинского Запорожья собирает удивительных деревянных роботов. Для создания первой тройки понадобилось более 1700 составных частей. Ушло на это у мастера 18 месяцев свободного от основной работы времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина утверждает – он не использует никаких чертежей: дизайн всех деталей придумывает непосредственно во время работы. Хотел бы собирать металлические модели – делится мастер, однако квартира слишком мала для таких проектов.