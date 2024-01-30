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Некоторые услуги нотариусов в Беларуси можно будет получить онлайн

30 января 2024 08:10
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Удаленно совершить нотариальное действие и получить консультацию в режиме видео: создание двух информационных ресурсов анонсировала Белорусская нотариальная палата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые услуги нотариусов в Беларуси можно будет получить онлайн-1

Уже летом благодаря возможностям «Портала нотариальной палаты» можно будет создать личный кабинет и направить заявку на совершение определенного действия либо на запись к специалисту. Ну, а новый сайт объединит все наработки в рамках правового просвещения.

Удобность формата получения справочной информации дополнит возможность не только переписываться с нотариусом, но и общаться с ним посредством видеосвязи. Эффективность работы с обращениями граждан и юридических лиц остается главной. Большинство таких обращений содержат просьбы о разъяснении отдельных норм законов.

# Закон # общество

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