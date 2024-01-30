В Беларуси завершается регистрация кандидатов в депутаты всех уровней

Очередной важный этап подготовки к единому дню голосования – регистрация кандидатов в депутаты всех уровней – завершается сегодня, 30 января, в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Территориальные и окружные избирательные комиссии в течение двух недель проверяли документы на соответствие требованиям избирательного законодательства.

Так, кандидатами в депутаты Палаты представителей выдвигались 298 человек, а на выборы в местные Советы документы о выдвижении подали 18 996 человек. В течение следующих двух дней кандидаты, которые были зарегистрированы комиссиями, получат соответствующие удостоверения.

За регистрацией претендентов на депутатские портфели следили международные наблюдатели. По их словам, процесс проходил открыто, гласно и демократично. Уже завтра, 31 января, в стране начнется самый «горячий» этап электоральной кампании – предвыборная агитация, которая продлится вплоть до единого дня голосования. Напомним, депутатов всех уровней белорусам предстоит выбрать 25 февраля.