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Спасённые детские жизни: в Слуцке завершился благотворительный марафон

12 декабря 2016 15:02
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Новости Беларуси. Все краски жизни для тебя. На Минщине прошел заключительный этап благотворительного марафона.

В 2016 году акция прошла в новом формате – с областной переросла в республиканскую. 

В течение года мероприятия по сбору средств на лечение детей прошли в каждой области и завершились в центральном регионе – в Слуцке. Героем марафона стал четырехлетний Елисей Серый.

У мальчика обнаружили нейробластому носоглотки, он потерял зрение. 

Для лечения необходимо около 100 тысяч евро. Большая часть суммы уже собрана, найти остальные деньги помог благотворительный марафон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Благотворительная акция

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