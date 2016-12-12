Спасённые детские жизни: в Слуцке завершился благотворительный марафон

Новости Беларуси. Все краски жизни для тебя. На Минщине прошел заключительный этап благотворительного марафона.
В 2016 году акция прошла в новом формате – с областной переросла в республиканскую.
В течение года мероприятия по сбору средств на лечение детей прошли в каждой области и завершились в центральном регионе – в Слуцке. Героем марафона стал четырехлетний Елисей Серый.
У мальчика обнаружили нейробластому носоглотки, он потерял зрение.
Для лечения необходимо около 100 тысяч евро. Большая часть суммы уже собрана, найти остальные деньги помог благотворительный марафон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.