Спасённые детские жизни: в Слуцке завершился благотворительный марафон

Новости Беларуси. Все краски жизни для тебя. На Минщине прошел заключительный этап благотворительного марафона.

В 2016 году акция прошла в новом формате – с областной переросла в республиканскую.

В течение года мероприятия по сбору средств на лечение детей прошли в каждой области и завершились в центральном регионе – в Слуцке. Героем марафона стал четырехлетний Елисей Серый.

У мальчика обнаружили нейробластому носоглотки, он потерял зрение.

Для лечения необходимо около 100 тысяч евро. Большая часть суммы уже собрана, найти остальные деньги помог благотворительный марафон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.