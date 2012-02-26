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НАТО впервые приостановило военное сотрудничество с правительством Афганистана

26 февраля 2012 13:34
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В Афганистане продолжаются поиски полицейского, который подозревается в убийстве двух офицеров НАТО. Беспрецедентный случай требует беспрецедентных мер. Впервые за время операции в Афганистане НАТО вынуждено приостановить военное сотрудничество с правительством Хамида Карзая. Весь персонал Международных сил содействия безопасности, работающий в министерствах и ведомствах   Кабула и за его пределами, был срочно отозван, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На практике это значит, что военные действия, продолжающиеся с 2001 года, зашли в тупик. Тем более в Афганистане с каждым днем растет недовольство присутствием американцев на территории страны.

Последние мощные протесты, вызванные сожжением Корана солдатами НАТО, продолжаются до сих пор и уже привели к человеческим жертвам среди афганцев. А теперь и антиамериканские лозунги превращаются в реальные угрозы и действия.

# общество # Религиозные книги # НАТО

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