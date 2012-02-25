Посланник Ватикана Клаудио Гуджеротти не одобряет политику ограничений по отношению к Беларуси

Клаудио Гуджеротти назначен Папой Римским в Минск еще в прошлом году, но верительные грамоты он вручил Президенту страны на этой неделе. И его первое интервью в телевизионной студии состоится прямо сейчас.



Ваше Высокопреосвященство, здравствуйте! И, прежде всего, спасибо за то, что Вы нашли время прийти к нам в программу.



Клаудио Гуджеротти (по-русски): Да. Спасибо Вам! И здравствуйте!



Вы прекрасно говорите по-русски! Но Вам как будет удобнее вести сегодня диалог: на каком языке?



Клаудио Гуджеротти (по-русски): Я думаю, что намного лучше, если я смогу говорить на итальянском и будет переводчик. Потому что аккуратно нужно говорить!



До приезда в Беларусь Вы были послом Ватикана в Закавказье...



Клаудио Гуджеротти (по-русски): Да.



Как Вам кажется, в Беларуси проще Вам будет понимать людей, чем на Кавказе?



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Народ Беларуси спокоен по своей натуре.



Клаудио Гуджеротти (поправляет переводчика по-русски): Э-э-э. Я сказал, что это не вулкан!



Переводчик: Не взрывной...



Клаудио Гуджеротти (по-русски): Да.



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: И отметим, что те люди, которые нам кажутся спокойными, они все-таки внутри действительно очень богаты!



Вы родились в Вероне, если я не ошибаюсь, на родине Ромео и Джульетты?



Клаудио Гуджеротти (по-русски): Точно.



А Вы уже в Большой театр в Минске успели сходить на балет «Ромео и Джульетта»?



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Я уже несколько раз хотел посетить этот балет в вашем театре, но были такие условия, которые мне не позволили сделать это. Но, конечно же, в театре я уже был, потому что для меня это очень важно. Мне очень нравится, что в Беларуси я нахожу большое внимание к культуре и к искусству.



В этот понедельник Вы вручали верительные грамоты Президенту Беларуси и сказали, что Вы хотели бы, чтобы в Европе, в мире, лучше и глубже знали Беларусь, знали её культуру, спорт, в том числе. А Вы спортом занимаетесь или, может, раньше занимались?



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Ваш вопрос настолько хитёр, что заключает в себе и ответ! Можно его так комментировать: «Вы уже настолько состарились, что уже не можете заниматься спортом?». И поэтому здесь была очень кстати эта ремарка: «Когда Вы еще могли, Вы занимались спортом?»

Да. Существует такой вид спорта, который мне очень нравится - лыжи.



Горные лыжи?



Клаудио Гуджеротти (по-русски): Да.



У нас есть Силичи, если Вы слышали, Логойск. Ещё не попробовали белорусские горки?



Клаудио Гуджеротти (по-русски): Нет.



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Вы знаете, было так холодно, что мускулы просто не были в состоянии ответить на команды моего разума.



Я спросил о спорте, потому что и я заметил, и многие замечают, что Вы очень энергичный человек! Даже говорят, более энергичный, чем Ваш предшественник. Откуда у Вас столько энергии, и на что Вы собираетесь её потратить? Я имею в виду Вашу деятельность: что собираетесь сделать, чем Вас запомнят здесь, в Беларуси?



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Папа Бенедикт XVI был очень точен, когда он давал мне свои указания. Он мне сказал, что если католическая церковь тоже имеет дипломатическую миссию, то всё это для того, чтобы помочь различным народам вести взаимный диалог. И это именно то, что действительно очень нравится мне. Поэтому я хотел бы потратить свои силы (но надеюсь, что не все, потому что хотел бы пожить потом ещё несколько лет после окончания моей миссии в Беларуси!), чтобы действительно помочь наладить этот диалог между Беларусью и другими народами мира.



Это очень длительный процесс. Много столетий налаживается диалог между народами... Если говорить о делах сегодняшнего дня: Вы собираетесь, наверное, построить новое здание нунциатуры? Вы, наверное, хотели бы, чтобы в период Вашей работы было подписано соглашение между Римско-католической церковью и Беларусью?



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Здесь нужно уточнить, что этот конкордат — соглашение, которое мы хотим подписать — это больше соглашение между Ватиканом и Беларусью, нежели между страной и католической церковью. И цель этого соглашения — наладить этот диалог и наладить сотрудничество между церковью и государством. Это не означает, что церковь должна получить какие-то привилегии в государстве. Просто, чтобы эти отношения были лучше и проще. Это моё задание — оно является уже в какой-то мере начатым, потому что я хочу отметить тот факт, что уже сейчас существуют очень хорошие отношения между государством и церковью в Беларуси. И президент, когда получил мою верительную грамоту, подчеркнул именно этот аспект наших взаимоотношений. И я благодарен ему за это. Если сказать иными словами, это соглашение — это своего рода отражение на бумаге всех этих вещей, которые должны остаться для истории, для потомков. Как пример того, каким именно образом могут жить на одной земле и сотрудничать такие разные институции, как государство и католическая церковь.



В историю не должен войти плохой договор. И мы знаем, что белорусская сторона отправила в Ватикан свой вариант, и Ватикан полтора года читал, изучал этот документ. И вот в конце года Вы привезли и передали ваш вариант в Министерство иностранных дел. Теперь правительство Беларуси будет смотреть:что устраивает, а что нет? Скажите, в этом варианте соглашения, на Ваш взгляд, есть какие-то неприемлемые для Беларуси пункты?



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Я вижу, что Вы знаете больше меня!



Я не видел, Вы, наверное, видели Ваш вариант соглашения?



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Вы знаете, что многое уже сделал мой предшественник: больше, чем я в этом вопросе. Я, как только приехал, уже передал готовый текст. И поэтому пока ещё не могу с точностью сказать, какие могут быть реакции. Если найдётся что-то, что действительно будет предметом дебатов, мне это нравится ещё больше. Это значит, что мы все-таки действительно прикоснулись к какому-то нервному пункту. Если мы сумеем всё-таки правильно провести эти переговоры, то будем после них более богаты.



У нас говорят: «В спорах рождается истина». Споры возникают, когда есть разные точки зрения. Буквально позавчера, в четверг, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Павлович Гуляко на пресс-конференции высказал пожелание, чтобы католические священники, в особенности те, кто приезжает из Польши, учили белорусский язык. Потому что многие не хотят, ведут службы на польском языке. И из-за этого у них возникают проблемы с пребыванием в Беларуси. Как Вы считаете, всё-таки священники должны знать язык той страны, где они проводят службу?



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Я хочу сказать открыто: я думаю, что каждый, кто приезжает, чтобы делать что-то для народа, должен обязательно знать язык этого народа. То, что сегодня является для нас уже историей после распада Советского Союза — я не хочу придавать этому большое значение и уделять внимание — это действительно было необходимо в то время. Если бы в Советском Союзе действительно была свобода религиозных общин, то потом не было бы нужды сюда привозить иностранных священников. И проблемы вообще, как таковой, не было бы. Но если мы говорим о будущем, то будущее может быть только таким: католическая церковь должна действительно приблизиться к культуре белорусского народа, потому что это должна быть церковь этой земли, этого народа.



Многие с восхищением говорят о межконфессиональном мире в Беларуси. И мы видим — снова вернусь к Вероне, где Вы родились, к Ромео и Джульетте — мы видим, что католики и православные не живут как Монтекки и Капулетти.



Клаудио Гуджеротти (по-русски): Нет. Абсолютно нет!



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Точно, они не живут, как эти семьи. Но с другой стороны, я не хочу, чтобы они жили как Ромео и Джульетта! Потому что, какой был конец, Вы знаете...

Да, конечно, нужно отметить, что наши отношения с православной церковью в этой стране действительно отменные. Конечно же, в некой мере это зависит и от государства, которое, наверняка, на этой земле сделало всё возможное, чтобы эти взаимоотношения были такими. Ну и понимаем значение этой действительно великой личности — Владыко Филарета. Позвольте воспользоваться этим случаем и пожелать Владыко большого и крепкого здоровья и долгих лет жизни, потому что мы знаем, что часто условия жизни наших прихожан и условия их пребывания действительно зависят от тех, кто ими управляет.



Сегодня в Европе некоторые политики говорят, что неплохо бы, чтобы в Беларуси произошла революция, и начинают политику ограничения, политику санкций. Вы не политик, но как Вы относитесь к такому явлению, когда по отношению к стране — к Беларуси, или, к примеру, к Грузии — применяют санкции и закрывают двери?



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Я хочу здесь отметить не просто как человек, а от имени институции, которую здесь представляю, от имени церкви: мы все время стараемся открыть двери, а не закрывать их. Если говорить о проблемах, почему эти двери закрываются — это проблемы, связанные со способом восприятия мира других народов. Иногда они говорят, почему это делают, иногда этого не озвучивают. Потому что в политике никогда не говорится всё.

Наш принцип таков: нужно разговаривать, нужно общаться, разговаривать в любой ситуации, всегда. И, если это возможно, никто не должен ставить таких барьеров, которые бы действительно были препятствием. Чтобы голос мог быть слышен на другой стороне. Если мы действительно хотим, чтобы Европа имела будущее, мы должны понять, что Европа должна общаться.



Как я понял, по Вашему мнению, политика открытых дверей лучше, чем политика ограничений, в том числе по отношению к Беларуси. Но тут, наверное, и экономика вступает в силу. Вот экономический кризис, который мы наблюдаем в Европе, перед католической церковью ставит какие-то новые задачи? В частности, в Беларуси?



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Мне не говорим только о кризисе финансовом. Прежде всего, мы должны сказать о кризисе человеческих качеств. Если нет идеалов, а есть только циничный прагматизм, то выхода из кризиса нет.



Может быть, когда проблемы с экономикой, тогда люди лучше идут в церковь? Постятся охотней?



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Да, если мы смотрим на статистику, Ваше предположение подтверждается. Потому что, когда люди становятся на колени перед идолами, тогда они не идут в церковь. Евангелие нам это ясно объясняет: вы не можете служить Богу и деньгам.

Принцип, на который Вы обратили внимание, меня даже утешает.

Мы не против того, что кто-то может жить хорошо. Но мы против этой глупости человеческой, когда человек ест, пьёт и исполняет другие вещи как человек, но думает, что в этом и заключается его призвание, что в этом заключается реализация его личности.



Вы сказали о «глупостях» — о еде и питье — но Вы тоже волей-неволей иногда совершаете эти «глупости». Вы родились в Италии, в последнее время жили в Грузии, приехали в Беларусь - что Вы предпочитаете: пиццу, хачапури или белорусскую мочанку (если Вы знаете, что это такое)?



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Видите ли, я в жизни люблю попробовать те вещи, которые отличаются. То есть, я хочу сказать, что хачапури очень нравится мне в Грузии, пиццу я люблю в Италии, а мочанку я люблю в Беларуси. Но есть у меня всё-таки ещё одна мечта. Я мечтаю, чтобы хачапури, пиццу из Италии можно было откушать в Беларуси, а продукты белорусской кухни - в Италии и в Грузии. Это действительно было бы достижением нашей цивилизации. Частично моя мечта уже сбывается: я видел, что у вас есть итальянские рестораны и, наверняка, грузинские...



С этим нет никаких проблем! Единственное, у католиков на этой неделе начался Великий пост. Правильно, да?



Клаудио Гуджеротти (по-русски): Правильно.



Вы, конечно, поститесь?



Клаудио Гуджеротти (по-русски): Да, и это трудно, я Вам скажу откровенно! Особенно, когда вижу, что другие кушают очень хорошо!



Клаудио Гуджеротти с переводчиком: Но пост для нас — это как упражнение для атлетов. Это значит, что мы упражняемся, упражняем наши мускулы духовные и знаем, что тело хотя бы в Великий пост не должно быть нашим господином, а должно быть нашим инструментом. И конечно же ещё очень важная вещь: провести своего рода эксперимент — прожить немножко без пищи, чтобы хотя бы ощутить, как живут те люди, которые просто хлеба не имеют...



Спасибо за то, что и Вы «поупражняли» наших зрителей, заставили их подумать, каковы все-таки реальные ценности в этой жизни!



Клаудио Гуджеротти (по-русски): Большое спасибо Вам! И спасибо всем, кто слушал!



На вопросы Юрия Козиятко, ведущего программы «Картина мира» на РТР-Беларусь, отвечал архиепископ, апостольский нунций в Беларуси Клаудио Гуджеротти.