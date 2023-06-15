Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию

Вопросы, с которыми обращаются граждане и юрлица, охватывают практически все сферы. Так, 15 июня были актуальны темы заготовки кормов и проблемы сельского хозяйства. А также строительства жилья, благоустройства придомовых территорий и обучения за границей. Наталья Кочанова внимательно выслушала все обращения и поручила разобраться по каждому. Кроме просьб на прямой телефонной линии звучали и слова благодарности за уже оказанную помощь. Прием звонков длился три часа. За это время поступили сотни попыток дозвона.

Кристина Поболь, ведущий референт отдела по обращениям граждан Совета Республики:

Нет цензуры, нет никаких преград, а есть непосредственно живое общение председателя Совета Республики с гражданами. И эффективность этих приемов достаточно высокая, потому что люди говорят искренне, они говорят откровенно. И тут же оперативно принимается решение. И высокое количество этих звонков свидетельствует о востребованности такой формы работы.

Госорганы открыты для общения с людьми. Диалог между населением и властью постоянно развивается. Упростить решение проблем граждан и сделать представителей власти более доступными для белорусов призвана новая редакция директивы номер два. Одинаковые возможности заявить о своей проблеме должны иметь как жители городов, так и деревень. Документ предусматривает полный охват сотовой связью сельской местности. Должен быть там и широкополосный доступ к сети Интернет.