Посол Ганы о сотрудничестве с Беларусью: в сфере торговли нас прежде всего интересует сельское хозяйство

Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств. 15 июня дипломаты из 9 дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония состоялась во Дворце Независимости. Подробности.

Президент отдельно остановился на сотрудничестве с каждой из стран, которые представляют дипломаты. И если в отношениях с Таджикистаном планы на будущее намечены и утверждены, с другими государствами предстоит развивать диалог. Этому может поспособствовать обмен визитами на различных уровнях. В том числе самом высоком. Особое внимание Африканскому континенту. 5 июня Беларусь и Гана отметили 31 год двусторонней дружбы. Посол этой страны согласна, что сегодня есть огромный потенциал, чтобы расширять сотрудничество.

Охенеба Лесли Акяа Опоку-Варе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ганы в России и Беларуси по совместительству:

В сфере торговли нас прежде всего интересует сельское хозяйство. Всем известно, что Беларусь занимает третье место в мире по производству тракторов. В то же время Гана – это страна, богатая на природные ресурсы. На Африканском континенте мы занимаем первое место по добыче золота, и шестое в мире. Мы надеемся взаимодействовать с Беларусью в том числе в рамках поставок из вашей страны горнодобывающего оборудования. Кроме того, важно сотрудничество в сфере здравоохранения. И нельзя забывать про культурный обмен. Надо развивать туризм между нашими странами.