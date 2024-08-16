Насколько опасна базалиома? Пообщались с дерматологом

Базалиома – это опухоль, которая развивается из базальных клеток кожи или слизистой оболочки. Проявляется базалиома в виде язвы или наростов на коже, которые могут быть болезненными или воспаленными. Также образование может чесаться и кровоточить.
Базалиома – это опухоль, которая развивается из базальных клеток кожи или слизистой оболочки. Проявляется базалиома в виде язвы или наростов на коже, которые могут быть болезненными или воспаленными. Также образование может чесаться и кровоточить.
Витава Брель, врач-дерматолог медицинского центра «Нордин»:
Причина развития данной опухоли – это ультрафиолетовое излучение, ионизирующее излучение или воздействие химических канцерогенов. Возраст возникновения, как правило, после 40 лет. В 80 % случаев локализация базалиомы – это лицо, уши или волосистая часть головы. В 20 % случаев – это другие части тела.
Для диагностики и лечения базалиомы необходимо обратиться к дерматологу, который проведет осмотр и при необходимости дерматоскопию.
Витава Брель:
Какие-либо узелки или красные пятна у каждого человека появляются на теле в течение жизни всегда. Если будут признаки базалиомы, в таком случае пациент отправляется к онкологу. Онколог проводит дополнительную диагностику в виде мазков или биопсии, потом назначается лечение.
Лечение базилиомы обычно заключается в удалении опухоли хирургическим путем, хотя также могут применяться лучевая терапия, криохирургия или лекарственное воздействие. Прогноз для пациентов с базалиомой обычно благоприятный, особенно при своевременном обращении за медицинской помощью.
Витава Брель:
Особенность базалиомы в том, что она никак не беспокоит пациента, не болит, не зудит, отмечается медленный рост, то есть узел или пятно может длительно существовать. Пациенты долго не обращаются к доктору, не обращают на это внимание. Это достаточно часто встречающееся образование, которое не имеет склонности к метастазированию, но есть другие злокачественные образования на коже, которые визуально похожи на базалиому, но они имеют склонность к метастазированию.
После лечения важно регулярно проходить обследования и следить за состоянием кожи для предотвращения рецидивов и контроля возможных осложнений. Регулярное наблюдение, использование средств защиты от солнечных лучей и здоровый образ жизни могут помочь предотвратить возникновение базалиомы и других опасных заболеваний.
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