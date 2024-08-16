Насколько опасна базалиома? Пообщались с дерматологом

Базалиома – это опухоль, которая развивается из базальных клеток кожи или слизистой оболочки. Проявляется базалиома в виде язвы или наростов на коже, которые могут быть болезненными или воспаленными. Также образование может чесаться и кровоточить.

Витава Брель, врач-дерматолог медицинского центра «Нордин»:

Причина развития данной опухоли – это ультрафиолетовое излучение, ионизирующее излучение или воздействие химических канцерогенов. Возраст возникновения, как правило, после 40 лет. В 80 % случаев локализация базалиомы – это лицо, уши или волосистая часть головы. В 20 % случаев – это другие части тела.

Для диагностики и лечения базалиомы необходимо обратиться к дерматологу, который проведет осмотр и при необходимости дерматоскопию.

Витава Брель:

Какие-либо узелки или красные пятна у каждого человека появляются на теле в течение жизни всегда. Если будут признаки базалиомы, в таком случае пациент отправляется к онкологу. Онколог проводит дополнительную диагностику в виде мазков или биопсии, потом назначается лечение.