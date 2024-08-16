Прямой эфир

Насколько опасна базалиома? Пообщались с дерматологом

16 августа 2024 12:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Базалиома – это опухоль, которая развивается из базальных клеток кожи или слизистой оболочки. Проявляется базалиома в виде язвы или наростов на коже, которые могут быть болезненными или воспаленными. Также образование может чесаться и кровоточить. 

Насколько опасна базалиома? Пообщались с дерматологом-1

Витава Брель, врач-дерматолог медицинского центра «Нордин»:
Причина развития данной опухоли – это ультрафиолетовое излучение, ионизирующее излучение или воздействие химических канцерогенов. Возраст возникновения, как правило, после 40 лет. В 80 % случаев локализация базалиомы – это лицо, уши или волосистая часть головы. В 20 % случаев – это другие части тела.

Для диагностики и лечения базалиомы необходимо обратиться к дерматологу, который проведет осмотр и при необходимости дерматоскопию.

Витава Брель:
Какие-либо узелки или красные пятна у каждого человека появляются на теле в течение жизни всегда. Если будут признаки базалиомы, в таком случае пациент отправляется к онкологу. Онколог проводит дополнительную диагностику в виде мазков или биопсии, потом назначается лечение.

Насколько опасна базалиома? Пообщались с дерматологом-3

Лечение базилиомы обычно заключается в удалении опухоли хирургическим путем, хотя также могут применяться лучевая терапия, криохирургия или лекарственное воздействие. Прогноз для пациентов с базалиомой обычно благоприятный, особенно при своевременном обращении за медицинской помощью.

Витава Брель:
Особенность базалиомы в том, что она никак не беспокоит пациента, не болит, не зудит, отмечается медленный рост, то есть узел или пятно может длительно существовать. Пациенты долго не обращаются к доктору, не обращают на это внимание. Это достаточно часто встречающееся образование, которое не имеет склонности к метастазированию, но есть другие злокачественные образования на коже, которые визуально похожи на базалиому, но они имеют склонность к метастазированию.

После лечения важно регулярно проходить обследования и следить за состоянием кожи для предотвращения рецидивов и контроля возможных осложнений. Регулярное наблюдение, использование средств защиты от солнечных лучей и здоровый образ жизни могут помочь предотвратить возникновение базалиомы и других опасных заболеваний.

*На правах рекламы.

# Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
«Во время исследования проводится до 600 сканов». Рассказываем о плюсах конусно-лучевой компьютерной томографии
16 августа 2024 11:51

«Во время исследования проводится до 600 сканов». Рассказываем о плюсах конусно-лучевой компьютерной томографии

Свыше 1600 фактов ввоза в Беларусь запрещённых товаров из Евросоюза пресекла белорусская таможня
16 августа 2024 11:32

Свыше 1600 фактов ввоза в Беларусь запрещённых товаров из Евросоюза пресекла белорусская таможня

В «Марко» показали детские коллекции обуви. Вот какие модели сейчас в тренде
16 августа 2024 11:13

В «Марко» показали детские коллекции обуви. Вот какие модели сейчас в тренде