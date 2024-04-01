Делегация Орловской области прибыла в Минск с официальным визитом

Делегация Орловской области прибыла в Минск. В сердце белорусской столицы представители этого российского региона почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив венок и цветы к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне делегация посетила Гомель. Там был подписан план мероприятий на предстоящие два года о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве между Орловской и Гомельской областями. Сегодня делегацию ожидает не менее насыщенный день.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Орловская область для Минска является стратегическим партнером. Мы видим хорошую динамику роста экспорта по прошлому году. В январе 2024 года положительная динамика экспорта, импорта по Орловской области с Минском. Сегодня губернатор будет посещать крупные предприятия: «Белкоммунмаш», «Амкодор».

Взаимодействие Минска и Орла сильное в традиционных сферах сотрудничества. Главные из них – агропромышленный комплекс, строительство, поставки техники. В этих отраслях предлагается развитие новых проектов.