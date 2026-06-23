«Нарочанские вдовы»: в Национальной библиотеке открылась фотовыставка Анатолия Дудкина

В Национальной библиотеке Беларуси открылась знаковая фотовыставка Анатолия Дудкина «Нарочанские вдовы», приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция объединяет 30 проникновенных портретов женщин, потерявших мужей в суровые военные годы, а также кадры из серии «Земля и люди», созданные в 1980-х годах. Работы фотографа, члена фотоклуба «Минск», стали документальным свидетельством эпохи: они передают боль утрат и одновременно раскрывают искренность и самобытность деревенской жизни.

Виктория Харитонова, заведующая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:

Эта вот тема «Страдающей одинокой женщины» представлена в первой из серий. В экспозиции – лица, силуэты, небогатый быт хат, взгляды этих женщин, их полуулыбки, их морщинистые лица, отпечаток их жизни.

Вторая серия – это «Земля и люди». Она повествует о крестьянском труде, причем в свойственной Дудкину манере, с энергией, с таким жизнеутверждающим настроем. Он говорит о людях, любя их. Он выбирает тех, с кем хочется общаться, с кем хочется дружить. И труд этот крестьянский пристает для нас красивым.

Выставка продлится по 21 июля. Ознакомиться с работами Анатолия Дудкина можно на третьем этаже «алмаза знаний» – все посетители Национальной библиотеки приглашаются к просмотру.