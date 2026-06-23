Представители Минобороны поздравили со 100-летием ветерана Михаила Шашкова

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Михаил Семенович, уважаемый наш, позвольте от имени министра обороны, от имени военной коллегии нашего ведомства и от себя лично поздравить вас с этим красивым юбилеем. Выразить благодарность за то, что вы и сегодня в столь красивый юбилей можете с нами пообщаться, уделить нам немножко внимания.

Юбиляру пожелали крепкого здоровья и долголетия, подчеркнув его вклад в разгром нацизма и приближение Великой Победы. Также передан личный наказ от главы оборонного ведомства – беречь себя и обращаться по любому вопросу напрямую.