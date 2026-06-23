Представители Минобороны поздравили со 100-летием ветерана Михаила Шашкова

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Шашков отметил свое 100-летие. Поздравить героя приехали представители Министерства обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Шашков отметил свое 100-летие. Поздравить героя приехали представители Министерства обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Михаил Семенович, уважаемый наш, позвольте от имени министра обороны, от имени военной коллегии нашего ведомства и от себя лично поздравить вас с этим красивым юбилеем. Выразить благодарность за то, что вы и сегодня в столь красивый юбилей можете с нами пообщаться, уделить нам немножко внимания.
Юбиляру пожелали крепкого здоровья и долголетия, подчеркнув его вклад в разгром нацизма и приближение Великой Победы. Также передан личный наказ от главы оборонного ведомства – беречь себя и обращаться по любому вопросу напрямую.
Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны:
Все желают и доброго здоровья, и добрых лет жизни, и все, и разные цветы, подарки.
Михаил Семенович родился 22 июня 1926 года. После освобождения родной деревни на Смоленщине стал сыном полка, а уже через год – командиром зенитного орудия. В составе 1-го Белорусского фронта участвовал в операции «Багратион» и освобождении Польши. После войны дослужился до полковника в отставке. Награжден двумя орденами Отечественной войны первой степени, медалями «За боевые заслуги» и «За освобождение Варшавы». Автор книги «Опаленные войной», отец четверых детей, дед и прадед.