82-ю годовщину начала наступательной операции «Багратион» отмечают в Беларуси

Дата, которая навсегда изменила ход Великой Отечественной войны. 23 июня 1944 года началась стратегическая наступательная операция «Багратион» – одна из самых масштабных и результативных в истории. Ее замысел предусматривал, одновременные глубокие удары на нескольких направлениях, чтобы прорвать оборону противника и уничтожить его группировки по частям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 23 июня, в Светлогорском районе будет открыт комплекс воинской славы в честь операции «Багратион». Пять выставочных залов расскажут об этапах подготовки и реализации легендарной операции. Площадка под открытым небом также модернизирована и благоустроена. Вечером для гостей торжественного открытия, запланирована военно‑историческая реконструкция.

Операция, которую военные историки позже назовут образцом планирования и проведения наступления, продолжалась несколько недель и завершилась полным разгромом армии «Центр». После освобождения БССР советские войска вышли к границам Литвы, Латвии и Польши, приблизив Победу.

И сегодня, когда на Западе все чаще пытаются переписать историю и умалить подвиг освободителей, Беларусь подчеркивает: память – это наш долг и наша ответственность. Памятные акции, митинги-реквиемы и встречи поколений прошли накануне во всех регионах страны.