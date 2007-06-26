Наркомания - смертельная болезнь общества

Мир отмечает Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков отмечается.

В этом году основные мероприятия посвящены теме "Дети и наркотики". Сейчас количество наркоманов превышает 200 миллионов человек. Болезнь стремительно увеличивает расходы на медико-санитарное обслуживание, ведёт к распаду семей и деградации общества. Инъекционная наркомания содействует расширению масштабов распространения СПИДа и гепатита.

Международным контролем над наркотиками серьезно занимается ООН. Комиссия по наркосредствам - главный межправительственный орган по выработке политики и координирующим органом по международному контролю над наркотиками. Имея в своем составе 53 государства-члена, в том числе и Беларусь, комиссия анализирует ситуацию с наркоманией в мировом масштабе и готовит предложения по усилению международного контроля над наркотиками.