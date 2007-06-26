Белорусская прокуратура отмечает юбилей

К 85-летию здесь подвели итоги и определили планы на будущее по укреплению законности и правопорядка в республике.

За год органами прокуратуры раскрыто более ста убийств прошлых лет. В результате проверок более 50 тысяч должностных лиц привлечены к ответственности. В казну государства возмещен материальный ущерб в 141 млрд. белорусских рублей. И в канун юбилея Парламент страны принял новый закон о прокуратуре республики Беларусь. Он вступил в силу с 1 июня.

С юбилеем прокурорских работников и ветеранов ведомства поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что белорусская прокуратура за период своего существования внесла весомый вклад в создание основ правового государства и утверждение законности, стала надёжной опорой президентской власти в укреплении общественной безопасности, правопорядка и стабильности. "Ваш профессионализм, высокие моральные качества укрепляют веру людей в торжество закона и справедливости. Сегодня от вашей настойчивости, четкой и слаженной работы во многом зависят защита прав и свобод граждан страны, эффективность борьбы с преступностью и коррупцией", - говорится в послании Александра Лукашенко.