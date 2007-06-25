Информация для тех, кто не успел

25 июня началась перерегистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании в резервный день. Продлится она до 30 июня.

Те, кто по уважительным причинам не смогли принять участие во вступительных испытаниях в основной день, могут сдать один из предметов 4 июля. Для этого необходимо предъявить пропуск на пропущенный предмет и документ, удостоверяющий уважительную причину неявки.



"Для этого необходимо обратиться в один из шести пунктов, определенных постановлением Министерства образования, которые занимаются перерегистрацией абитуриентов на резервный день", - отметил заместитель директора Республиканского института контроля знаний Игорь Козел.

