Каток под открытым небом

Это один из сюрпризов, которые готовят организаторы ко Дню Независимости.

В столице празднества пройдут на протяжении трех дней. 1 июля у Дворца спорта состоится физкультурно-спортивный праздник. Красочным и зрелищным станет военный парад. Он начнется третьего июля в 11.00 у стелы "Минск - город-герой".

В нынешнем году в составе пешей колонны пройдут 20 парадных расчетов. Промаршируют всего около трех тысяч военнослужащих. Здесь же состоится спортивное и молодежное театрализованное шествие. Его посвятили году ребенка. А вечером у стелы за несколько минут до салюта все участники и гости праздника споют Гимн.

Праздники пройдут и во всех микрорайонах города. Гуляния развернутся во всех столичных парках.