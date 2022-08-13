Намолот в Беларуси превысил 4,5 миллиона тонн

Обработано более половины посевных площадей. В ряде хозяйств уже завершили массовую жатву, но это не означает, что работа окончена. Комбайнеры отправляются на помощь в районы, где еще много предстоит сделать. В Беларуси уже два региона с намолотом в миллион тонн – Брестский и Минский. Впрочем, к заветной цифре стремятся все области. Урожайность в этом году значительно выше, чем в прошлом. При этом самые богатые поля в Гродненской области. Более 53 центнеров с гектара.