Борис Шерман: как мастер на стройке стал директором стройтреста и минчанином года

Новости Беларуси. Плюс 14 в полку «Минчан года». Почетного звания будут удостоены люди самых разных сфер деятельности: образование, строительство, промышленность, торговля и не только. Их объединяет одно – высокие достижения в труде и особый личный вклад в развитие родной столицы.

Казалось бы, типичный гендиректор: в хорошем костюме, у монитора, с телефонной трубкой в руках. Но нет. Его день начинается и заканчивается на объекте меж строительной пыли и постоянно жужжащего перфоратора.

Борис Шерман, генеральный директор ОАО «Стройтрест № 7»:

Я тоже, когда работал мастером, начинал, казалось, что можно сидеть в кабинете, изредка выезжать куда-нибудь на стройку и ничего не делать. Когда я сам очутился в этой роли, то прекрасно понял, что в кабинете я бываю очень мало.

Он говорит, что ни разу не жалел о выбранной профессии. И утверждает, что это именно то, чем должен заниматься настоящий мужчина. Но энное количество лет назад выбор, за который он теперь не перестает благодарить судьбу, как часто бывает, определил случай.

Борис Шерман, генеральный директор ОАО «Стройтрест № 7»:

С факультете прикладной математики мы с матерью забрали документы и принесли в Белорусский политехнический институт на строительный факультет.

Так, в белорусской столице появились Национальная библиотека, железнодорожный вокзал, футбольный манеж, кинотеатр «Беларусь», жилые дома. И эта лишь капля в море и море пота большой и дружной строительной бригады. А в подчинении Шермана ни много ни мало 3 тысячи человек.

Вот и 12 сентября Борис Михайлович вручил очередной, пусть и не золотой, ключ от обновленного Центра творчества детей и молодежи «Контакт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кажется, спустя годы генеральный директор так и остался мастером: в звании вырос, а мастерства не лишился.

Борис Шерман, генеральный директор ОАО «Стройтест № 7»:

Тогда такой плитки не было. По молодости, я помню, мы в составе дружной бригады шабашников укладывали асфальт, была площадь перед сельсоветом. Была бы такая плитка, наверное, укладывали бы лучше плитку.

В 2014 году за звание «Минчанин года» боролись 89 человек. Специальная комиссия рассматривала и оценивала их вклад в развитие города. 14 столичных жителей удостоены этого почетного титула.

И среди них – Борис Шерман. Человек, который за результатом своего труда может наблюдать с высоты птичьего полета.