Международный чемпионат Беларуси по воздухоплаванию стартовал в Минске

Новости Беларуси. 12 сентября в Минске стартовал международный чемпионат Беларуси по воздухоплаванию. В небо одновременно поднялось более 20 команд. Воздухоплаватели приехали из разных стран мира. Кроме белорусов в спортивной борьбе принимают участие команды из России, Украины, Литвы и Латвии.

Программа чемпионата рассчитана на три дня. Главное шоу запланировано на День города.

13 сентября публику ожидают утренние и вечерние полеты аэростатов и богатая развлекательная программа: байк-шоу, катание на лошадях и пони, концерты и рыцарские турниры. Также участники фестиваля планируют установить рекорд по приготовлению суши на высоте.

Кульминацией праздника станет зрелищное ночное свечение воздушных шаров.

Завершится фестиваль в воскресенье торжественной церемонией награждения победителей чемпионата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Галинский, пилот аэростата (Россия):

Спортивная страсть сделать, выполнить задание как можно лучше, взять все так называемые крести.

Во время полета я хотел бы увидеть Минск с высоты птичьего полета, всю его красоту, всю древность города, все его красивые улочки.

Жидрукас Казлаускас, пилот аэростата (Литва):

У нас уже практика большая, сам участвую в соревнованиях более 25 лет. Летаю по всему миру. Конечно, для меня очень большая радость летать в Беларуси, в Минске.