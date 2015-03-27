«Надеюсь, их души попадут на небеса»: Книга соболезнований в память погибших при крушении А320 была открыта 27 марта в Минске

Новости Беларуси. Трагедия в Альпах болью в сердцах отзывается у людей во всем мире. Выразить слова сочувствия и поддержки смогли сегодня и в Минске. Книгу соболезнований открыли совместно Посольства Германии и Франции. Чтобы оставить запись, десятки неравнодушных с 10 до 14 часов шли в резиденцию германского Посла Вольфрама Мааса.

Тамара Пушкарева:

Эта трагедия потрясла до глубины души, потому что часто бываю в Испании, часто бываю в Германии, во Франции. Ни один человек не может пройти мимо такого горя. В этом самолете мог быть любой. Летели мои друзья совсем недавно оттуда.

Йохана Рута, первый секретарь Посольства Боливарианской Республики Венесуэла:

Венесуэльский народ сочувствует народу Германии. Нам это близко. В самолете находился и бизнесмен из нашей страны. Мы соболезнуем всем семьям. Там погибло столько людей – и взрослые, и дети, и ребята, которые учились за границей. Надеюсь, что их души попадут на небеса.

Напомним, самолёт, который следовал рейсом Барселона – Дюссельдорф, разбился 24 марта на юге Франции. На борту находились 150 человек. Все они погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.